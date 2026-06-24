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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte entwenden Bauteile einer Rüttelplatte in Bobzin

Bobzin/Hagenow (ots)

In Bobzin bei Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag mehrere Teile einer Rüttelplatte von einer Baustelle an der L04 entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter an der Maschine zu schaffen, die im Bereich einer Bushaltestelle auf der Baustelle abgestellt war. Sie bauten verschiedene Bestandteile aus, darunter die Batterie, den Anlasser sowie den Dieseltank einschließlich des darin befindlichen Kraftstoffs. Durch den Ausbau der Teile war die Rüttelplatte der Marke Ammann nicht mehr betriebsfähig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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