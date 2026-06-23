Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall in Schwerin führt zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr

Schwerin (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Obotritenring in Schwerin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führte.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 70-jährige Fahrerin eines Dacia gegen 16:40 Uhr an einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten. Ein ebenfalls 70-jähriger Fahrer eines Leapmotor bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf.

Die 70-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes verkeilten sich beide Fahrzeuge derart ineinander, dass ein Abschleppunternehmen zur Trennung und Bergung der Pkw eingesetzt werden musste.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen war der Obotritenring in Fahrtrichtung Lübecker Straße zeitweise nur einspurig befahrbar. Es kam zu entsprechenden Verkehrseinschränkungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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