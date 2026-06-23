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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kinder auf Gebäudedach sorgen für Polizeieinsatz

Rostock (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei über einen Sachverhalt im Kolumbusring in Rostock-Schmarl informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Jungen im Alter von elf und 13 Jahren von Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich über eine Treppe Zugang zum Dach eines Gebäudes verschafft haben sollen. Von dort aus sollen sie mehrere Gegenstände auf den Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes geschossen haben.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass auch eine junge Möwe aus einem auf dem Dach befindlichen Nest auf den Parkplatz geworfen wurde. Das Tier überlebte den Vorfall nicht.

Die beiden Jungen mit österreichischer beziehungsweise polnischer Staatsangehörigkeit konnten durch Polizeikräfte im Nahbereich festgestellt und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Die Polizei prüft nun mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sowie den Tatbestand des Hausfriedensbruchs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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