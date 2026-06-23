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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Thorstorf bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Brand eines Einfamilienhauses in Thorstorf

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der vergangenen Nacht ein 
Einfamilienhaus in Thorstorf in Brand. Gegen 01.25 Uhr wurden 
Feuerwehr und Polizei durch Anwohner alarmiert. Vor Ort konnte 
festgestellt werden, dass das Haus im Vollbrand stand. Im Haus befand
sich zu diesem Zeitpunkt noch der 85-jährige Bewohner. Dieser konnte 
sehr schnell aus dem Haus geholt werden und wurde mit Verdacht auf 
Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten 
dauern derzeit noch an. Der Schaden wird auf 400.000,-EUR geschätzt. 
Die Feuerwehren aus Damshagen, Grevesmühlen, Upahl und Warnow waren 
mit insgesamt ca. 60 Kameraden im Einsatz. Durch den 
Kriminaldauerdienst wurden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Kjell Kasbohm
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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