Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Thorstorf bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Brand eines Einfamilienhauses in Thorstorf Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der vergangenen Nacht ein Einfamilienhaus in Thorstorf in Brand. Gegen 01.25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei durch Anwohner alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Haus im Vollbrand stand. Im Haus befand sich zu diesem Zeitpunkt noch der 85-jährige Bewohner. Dieser konnte sehr schnell aus dem Haus geholt werden und wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Der Schaden wird auf 400.000,-EUR geschätzt. Die Feuerwehren aus Damshagen, Grevesmühlen, Upahl und Warnow waren mit insgesamt ca. 60 Kameraden im Einsatz. Durch den Kriminaldauerdienst wurden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

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