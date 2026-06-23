Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung zum Einsatz in Mühlen Eichsen: 33 Personen durch Feuerlöscher verletzt

Gadebusch (ots)

Ergänzung zur Erstmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746

In der Grund- und Regionalschule Mühlen Eichsen (Landkreis NWM) ist es heute zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz aufgrund eines ausgelösten Feuerlöschers gekommen. Gegen 12 Uhr kam es im Innenbereich des Gebäudes zum Austreten des Pulvers, in Folge der Kontamination musste die gesamte Schule evakuiert werden. Bei dem Vorfall wurden 33 Personen leichtverletzt, darunter drei Erwachsene und 30 Kinder. 19 Kinder mussten zur weiteren Behandlung aufgrund von Augen- und Atemwegsreizungen in umliegende Kliniken verbracht werden, alle Übrigen wurden vor Ort nach Begutachtung durch eine Notärztin entlassen.

Wie genau es zu der Ausgasung des Feuerlöschers gekommen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei Wismar hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie Missbrauch von Nothilfemittel aufgenommen.

Nach Beendigung des Einsatzes durch Polizei und Rettungskräfte wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung des Gebäudes beauftragt.

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