Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung: Polizei- und Rettungseinsatz an einer Schule in Mühlen Eichsen

Gadebusch (ots)

In der Grund- und Regionalschule Mühlen Eichsen (Landkreis Nordwestmecklenburg) kommt es aktuell zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz. Dort soll es gegen 12 Uhr eine Entleerung eines Feuerlöschers gegeben haben. Nach jetzigen Erkenntnissen wurden mehrere Personen verletzt, der Großteil davon Schülerinnen und Schüler der Schule sowie Lehrer.

Neben Polizeikräften sind auch mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Dieser dauert an. Der Newsroom des Polizeipräsidiums Rostock wird unaufgefordert nachberichten.

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