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Polizei Köln

POL-K: 260709-2-K 89-Jährige von Straßenbahn erfasst - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots)

Eine 89 Jahre alte Kölnerin ist am Mittwochnachmittag (8. Juli) im Stadtteil Westhoven von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Bahn war in Richtung Poll unterwegs, der Fahrer (46) erlitt einen Schock. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort.

Zeugenaussagen zufolge soll die Seniorin gegen 12.15 Uhr den Bahnübergang vor der Haltestelle Westhoven Berliner Straße bei bereits geschlossener Schranke überquert haben. (cw/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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