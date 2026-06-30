Polizei Köln

POL-K: 260630-2-K Badegäste finden Leiche im Fühlinger See - Polizei leitet Todesermittlungsverfahren ein

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28. Juni, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6303766

Badegäste haben am Montagnachmittag (29. Juni) am Ufer des Fühlinger See einen Mann tot aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den aus Essen stammenden 21-Jährigen, der seit Samstag (27. Juni) vermisst wurde.

Das Kriminalkommissariat 11 hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt. (bg/al)

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