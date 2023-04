Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Drogentests, Autodurchsuchung und vieles mehr Hauptzollamt Münster nimmt am Girls' Day 2023 teil

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Münster (ots)

Was sind Verbrauchsteuern und auf welche Produkte fallen sie an? Wie erkenne ich ein Plagiat? Und welche skurrilen Dinge stellt der Zoll manchmal sicher? Antworten auf Fragen wie diese erhielten am 27. April 26 Mädchen, die am Girls' Day beim Hauptzollamt Münster teilnahmen. Neben kleinen theoretischen Erläuterungen konnten sich die Mädchen auch immer wieder selbst beteiligen und mit einbringen, so bereicherte auch eine kleine Sporteinheit das Programm.

Darüber hinaus stellten erstmalig Vertreterinnen von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS Bund) den Studiengang "Verwaltungsinformatik" vor, welcher im Rahmen eines dualen Studiums ebenfalls beim Zoll absolviert werden kann.

Ein Gang durchs Haus mit einem Blick in die verschiedenen Räume und Funktionsbereiche des Hauptzollamtes fehlte im Programm ebenso wenig wie die Besichtigung eines Streifenwagens inklusive Sirene und der Zollausrüstung inklusive Schusswaffe sowie das Anprobieren einer schusssicheren Weste. Auch wurde den Teilnehmerinnen dabei näher gebracht, wie die Zöllner und Zöllnerinnen überhaupt draußen in den Streifenwagen arbeiten. KollegInnen der Finanzkontrolle Schwarzeinheit (FKS) simulierten in einem Rollenspiel eine Festnahme, bei der auch Handschellen zum Einsatz kamen. Und Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster zeigten, wie sie ein Auto durchsuchen und am Ende auch noch Rauschgift finden.

Spannend war schließlich das Ausprobieren eines Drogentests: Jedes Mädchen konnte an einem eigenen Geldstück oder -schein prüfen, ob dieser schon einmal Kontakt mit bestimmten Drogen hatte. Der dafür verwendete Test ähnelte einem Corona- oder Schwangerschafts-Test.

"Ich wusste gar nicht, dass der Zoll so viele verschiedene Aufgaben hat!", stellte eines der Mädchen bei der abschließenden Evaluation fest.

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell