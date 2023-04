Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Berauschende Katzenstreu bei Zollkontrolle entdeckt

Hauptzollamt Münster findet ein knappes Pfund Heroin und Kokain

Münster (ots)

In einem vollen Karton mit Katzenstreu hat der Zoll Anfang der Woche 466 Gramm Heroin, 5,8 Gramm Kokain und 221 Gramm Streckmittel entdeckt. Ein 46-Jähriger Niederländer hatte versucht, die Betäubungsmittel in seinem Auto nach Deutschland zu schmuggeln.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Polizei Steinfurt auf der B54 bei Ochtrup hatte die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Münster den PKW des Mannes angehalten und mit einem Drogenspürhund abgesucht. Der Hund zeigte auffallendes Interesse an dem Fahrzeug, sodass die Zöllner eine genauere Kontrolle durchführten. Im Kofferraum stießen sie auf den Karton mit Katzenstreu. Versteckt darin befanden sich diverse Päckchen mit Betäubungs- und Streckmitteln.

Die Zöllner nahmen den Fahrer daraufhin vorläufig fest. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen hat die Zollfahndung in Essen mit Dienstsitz in Nordhorn übernommen.

