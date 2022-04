Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Buntmetalldiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Ein dreister Dieb entwendete in der Nacht zum Mittwoch aus dem Garten eines Wohnhauses in der Pfarrgasse in Bondorf mehrere bepflanzte Kupfergefäße, die die Eigentümerin zu dekorativen Zwecken aufgestellt hatte. Die Pflanzen, die sich in den Gefäßen befanden, ließ der unbekannte Täter mitsamt der Erde zurück. Das Diebesgut wird auf rund 250 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0, in Verbindung zu setzen.

