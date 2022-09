HZA-DO: Zahlreiche Verstöße bei Steueraufsichtskontrollen / Zoll kontrolliert Shishabars und Einzelhandel

Siegen (ots) - Am 24. August 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund - Standort Siegen - aufgrund eines Hinweises eine Baustelle in Siegen. Auf der Baustelle führte eine ausländische Arbeitskolonne an einem Altbau Dacharbeiten aus. Die Überprüfung der fünf ...

mehr