Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 04.06.2022

Leer (ots)

++Diebstahl von Baustelle++Fahrradteile entwendet++Festnahme nach versuchter Sachbeschädigung++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Mülltonnen in Brand gesetzt++Beschädigung Bushaltestellenhaus++2 Fälle Fahren Pkw unter Btm-Einfluss++Verkehrsunfälle mit verletzten Personen++

Diebstahl von Baustelle

Weener - Von einem Baugrundstück im Beschotenweg wurden durch bisher unbekannte

Täter verschiedene Baustoffe und Kabelreste entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Wochen, wurde jedoch nunmehr erst festgestellt. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Fahrradteile entwendet

Emden - In der Zeit von 20 Uhr bis 01 Uhr von Freitag auf Samstag wurde von einem Fahrrad, welches im Fahrradstand der BBS II im Steinweg abgestellt war, der Sattel und der Tacho entwendet. Zudem beschädigten die oder der Täter den Bremshebel am Lenker und ließen die Luft aus dem Vorderreifen. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Festnahme nach versuchter Beschädigung eines Pkw

Emden - In Gewahrsam genommen werden musste am Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr ein 39-jähriger Mann aus Emden. Dieser hatte versucht, in der Hans-Böckler-Allee von einem Pkw der Marke Mercedes den Mercedes-Stern zu entwenden. Die Eigentümer des Pkw bemerkten jedoch den Diebstahlsversuch und meldeten den Fall der Polizei, die den Beschuldigten in der Nähe festnehmen konnten. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wollte der Beschuldigten zunächst seine Personalien nicht angeben. Da der Beschuldigte augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, verwirrende Angaben machte und die Gefahr bestand, dass dieser nach der Aufnahme weitere Straftaten begeht, musste dieser in Gewahrsam genommen werden. Auf der Wache konnten dann die richtigen Personalien ermittelt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ostrhauderfehn - Am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr mussten Polizeibeamte in der Hauptstraße bei der Kontrolle eines 33-jährigen Pkw-Führer, wohnhaft im Raum Bergisch-Gladbach, feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Zudem stellte sich bei der weiteren Kontrolle heraus, dass sich an dem Pkw falsche Kennzeichen befinden, der Pkw folglich nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt und die angebrachten Kennzeichen sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich nunmehr wegen mehrerer Straftaten aus dem Verkehrsbereich verantworten.

Mülltonnen in Brand gesetzt

Emden - Am Freitagabend mussten die Polizei und die Feuerwehr Emden gegen 22:45 Uhr zu einem Einsatz in die Nordermeedenstraße. Dort hatte ein bisher unbekannter Täter zwei blaue Mülltonnen für Papier in Brand gesetzt, die auf einer Grünfläche vor dem Wohnhaus standen. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden, die blauen Tonnen sind jedoch nicht mehr gebrauchsfähig.

Beschädigung eines Bushaltestellenhauses

Uplengen - In der Ortschaft Kleinoldendorf wurde in der Schützenstraße am Freitagabend gegen 20:30 Uhr ein Bushaltestellenhaus beschädigt. Nach Zeugenaussagen wurde die Tat von 2 Personen begangen, die gegen das Häuschen traten und sich anschließend mit Fahrrädern vom Tatort entfernten. Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Uplengen.

2 Fälle Fahren eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 18-jähriger junger Mann aus Moormerland seinen Pkw in Leer gefahren. Bei einer Polizeikontrolle am Freitagabend gegen 21 Uhr im Bahnhofsring bestätigte ein Vortest diesen Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Emden - Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Fahrzeugführers aus Polen in der Auricher Straße gegen 22 Uhr mussten die Polizeibeamten ebenfalls eine Beeinflussung durch Betäubungsmitteln feststellen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Weener - Gegen 15 Uhr kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 436 in Höhe der Ortschaft Ferstenborgum. Nach dem jetzigen Kenntnisstand erkannte eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Weener, die in Richtung Leer fuhr, nicht rechtzeitig, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge aufgrund einer Staubildung stehen und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden in der Folge zwei weitere Pkw, die vor dem letzten standen, beschädigt. Die Verursacherin sowie die 78-jährige Führerin des letzten Fahrzeugs und der 79-jährige Führer des davorstehenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Diese mussten zur Behandlung und Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren zum Teil schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Mopedfahrer

Detern - Ein 16-jähriger junger Mann aus Uplengen wurde am Freitagabend gegen 19:45 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt und vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Dieser hatte mit seinem Leichtkraftrad die Stintricker Straße (K 20) in Richtung Ledastraße befahren und war aus bisher nicht bekannten Gründen in einer starken Rechtskurve in Höhe des Arnold-Goudschal-Weges nach links von der Fahrbahn abgekommen.

