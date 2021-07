Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wiesental/Hausen/Tegernau: Wieder vier Einbrüche in einer Nacht - Polizei bittet um Hinweise und um Vorsicht!

Wiederholt waren dreiste Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 06.07./07.07.2021, in Hausen und in Tegernau unterwegs. Bereits in der Nacht zuvor wurde in drei Geschäftsgebäude eingebrochen (wir berichteten) und nun stiegen der oder die Täter in vier Privatwohnungen/ -häuser ein. Gesucht wurde hauptsächlich nach Bargeld. Über die Terrassentüre verschafften sich die Unbekannten Zutritt in zwei Häuser im Gresgerweg. In einem wurde das Büro durchwühlt und ein höherer Bargeldbetrag entwendet, in dem anderen die Küche durchsucht und eine Uhr und ein Geldbeutel aus einer Handtasche gestohlen. In der gleichen Nacht wurde auch in ein Haus in der Bergwerkstraße in Hausen und dem Moosmattweg in Niedertegernau eingebrochen. In der Bergwerkstraße wurde sich wieder Zutritt über die Terrasse verschafft und Bargeld aus einem Geldbeutel entwendet. Im Moosmattweg wurde aus einem Auto, welches in einer verschlossenen Garage stand, Bargeld gestohlen. Weiter wurden Schränke und ein Rucksack durchsucht. Wie die Täterschaft in die Garage gelangte ist derzeit noch unklar. Der Diebstahlschaden in allen betroffenen Häusern bewegt sich im fünfstelligen Eurobereich. Der Sachschaden an den betroffenen Fenstern beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Vermutlich handelt es sich bei allen Einbrüchen um die gleiche Täterschaft. Die Polizei rät zur Aufmerksamkeit und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in Hausen oder Tegernau gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung zu setzen.

