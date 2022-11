Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Zoll findet 19.000 Stück Pyrotechnik im Pkw zwei Reisender an der A20 auf dem Parkplatz Peenetal Nord

Stralsund (ots)

Am 5.November 2022 kontrollierten Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Stralsund auf dem Parkplatz Peenetal Nord an der Autobahn 20 einen Pkw mit zwei niederländischen Reisenden. Im Fahrzeug fanden sie 19.000 Stück Feuerwerk der Kategorie 3. Dieses Feuerwerk dürfen in Deutschland nur Privatpersonen erwerben und verwenden, die im Besitz einer speziellen Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz sind. Da keine Erlaubnisse vorgelegt werden konnten wurden gegen den 23-jährigen Fahrer und seinen 19-jährigen Beifahrer Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Die Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und dem Munitionsbergungsdienst übergeben. Das Zollfahndungsamt Hamburg -Dienstsitz Rostock- hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

