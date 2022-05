Polizei Köln

POL-K: 220511-5-K/LEV Tödlicher Abbiegeunfall in Leverkusen

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Leverkusen-Schlebusch ist ein 76 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend (11. Mai) ums Leben gekommen. An der Kreuzung Bensberger Straße/Saarstraße erfasste ein nach rechts in die Bensberger Straße in Richtung Bergisch Gladbach abbiegender Lkw (Fahrer: 20) den Senior gegen 18.50 Uhr. Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle weiträumig ab, ein angeforderter Seelsorger der Feuerwehr kümmerte sich um den 20-Jährigen. Da das Kölner Verkehrsunfallaufnahmeteam in einem anderen Einsatz gebunden war, wurde ein Team aus Düsseldorf alarmiert. (cr/de)

