Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Zielfahnder der Landespolizeidirektion erfolgreich

Haftbefehl in Belgien vollstreckt

Saarbrücken (ots)

Bereits seit Herbst 2025 fahndeten Ermittler der Landespolizeidirektion des Saarlandes nach einem 27-jährigem rumänischen Staatsbürger. Die Ermittlungen führten schließlich nach Belgien, wo der mit einem EU-weiten Haftbefehl Gesuchte Anfang März festgenommen werden konnte.

Im Mai 2025 erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann aus Rumänien. Er steht im Verdacht, als Teil einer Bande in den Jahren 2022-2024 Straftaten des Betruges und der Urkundenfälschung begangen zu haben. Von den Tätern wurden dabei unterschiedliche Fahrzeuge mit hohen Kilometerlaufleistungen günstig angekauft, mittels Manipulation die Laufleistungen zurückgedreht und die Fahrzeuge mit erheblichem Gewinn weiterverkauft.

Den saarländischen Zielfahndern gelang es nach intensiven Ermittlungen, den Gesuchten in Belgien zu lokalisieren, wo er am 06. März 2026 in enger Zusammenarbeit mit den belgischen Behörden von dortigen Zielfahndungskräften festgenommen werden konnte.

Er wurde schließlich am 24. März 2026 nach Deutschland überstellt.

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