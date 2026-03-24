Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten für die 14. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 30.03.2026 bis Sonntag, 05.04.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 30.03.2026

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 31.03.2026

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 01.04.2026

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - B 41 zwischen Neunkirchen und St.Wendel - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 02.04.2026

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 62 zwischen AS Freisen und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - L 126 zwischen Sulzbach und St.Ingbert

Freitag, 03.04.2026

- BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn - L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 04.04.2026

- BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AS Rohrbach

Sonntag, 05.04.2026

- L 112 zwischen Illingen und Eppelborn

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

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