Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Gefahrstoff-Verdacht im Einkaufszentrum

Ahlen (ots)

Am Abend des 05. August wurde die Feuerwehr Ahlen um 19:55 zu einem vermuteteten Gefahrstoffaustritt in einem Ladenlokal im Industriegebiet Kleiwellenfeld alarmiert.

Vor Ort wurde im Bereich der sanitären Anlagen über einen reizenden Geruch berichtet, eine Kundin klagte über Husten, Übelkeit und Unwohlsein. Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Lokal zunächst geräumt, bevor Messungen unter Atemschutz im betroffenen Bereich durchgeführt wurden. Die Messungen ergaben eine geringe Konzentration eines unbekannten Stoffes in der Umgebungsluft, woraufhin unfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingleitet wurden. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen und erneutet Messung des betroffenen Bereiches war kein Fremdstoff mehr nachweisbar, sodass das Gebäude zurück an den Betreiber übergeben werden konnte. Eine Person wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, sowie im Anschluss zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ahlen mit 8 Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

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