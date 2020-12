Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (467/2020) Hann. Münden: Drei Autos in einer Nacht aufgebrochen, Handtaschen und Geldbörse gestohlen, weiterer Fall in Bonaforth

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden, Ritterstraße und Pionierstraße Nacht zu Montag, 21. Dezember 2020

HANN. MÜNDEN (jk) - In der Ritterstraße und der Pionierstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (21.12.20) die Seitenscheiben von drei Autos eingeschlagen. Die Täter entkamen unerkannt mit zwei Handtaschen, einem Navi und einer Geldbörse. Bereits über das Wochenende (18. bis 20.12.20) hatten Diebe im Hann. Mündener Ortsteil Bonaforth aus einem weiteren PKW auf dieselbe Weise eine Umhängetasche gestohlen.

In allen vier Fällen fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Angesichts der aktuellen Taten raten die Ermittler:

» Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

» Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes.

» Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

» Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

» Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Fahrzeug, z.B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

» Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.

Weitere sinnvolle Präventionstipps zum Thema "Diebstahl aus Kraftfahrzeugen" finden Interessierte im Internet unter

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Bremsen-Sie-Diebe-rechtzeitig-aus.pdf

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

