Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: LKW-Brand auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover

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Recklinghausen (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 19:21 Uhr zu einem LKW-Brand auf die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Castrop-Rauxel-Henrichenburg.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der LKW bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer zügig gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrseinschränkungen.

Der Einsatz endete um 20:20 Uhr.

Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst, der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie der ehrenamtliche Löschzug Suderwich. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort. Die ehrenamtlichen Löschzüge Altstadt und Ost stellten während des Einsatzes den Grundschutz an der Feuer- und Rettungswache sicher.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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