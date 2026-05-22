Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Borssumer Hafen

Emden (ots)

Am Freitag, 22.05.2026, wurde in den Vormittagsstunden eine größere Gewässerverunreinigung durch ein ölhaltiges Gemisch im Emder Industriehafen / Borssumer Hafen gemeldet. Das Ausmaß der Verunreinigung wurde durch die eingesetzten Kräfte auf ca. 400 m2 eingestuft. Vor Ort sind die Feuerwehr Emden, Niedersachsen Ports, der Fachdienst Umwelt der Stadt Emden und die Wasserschutzpolizei Emden, die die Ursachenermittlung bereits aufgenommen hat. Der Bereich im Borssumer Hafen wurde mit Ölsperren abgeriegelt. Die Borssumer Schleuse ist von den Absperrmaßnahmen nicht betroffen und weiterhin zugänglich. Die Ermittlungen dauern an.

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