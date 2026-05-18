Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenschiff berührt Eisenbahnbrücke in Oldenburg

Brake (ots)

Oldenburg. Am Donnerstag, 14. Mai 2026, gegen 18:23 Uhr, kollidierte ein hunteabwärts in Richtung Elsfleth fahrendes Binnenmotorschiff leicht mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg. Bei der Durchfahrt berührte die metallene Verkleidung des Schornsteins die Unterseite der Brücke. Personen wurden nicht verletzt. Am Schiff entstanden leichte Schäden an der Schornsteinverkleidung sowie Kratzer an der Radarantenne. Die Schiffssicherheit wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht beeinträchtigt. Schäden an der Eisenbahnbrücke stellten weder die Deutsche Bahn noch Beamte der Wasserschutzpolizeistation Brake bei einer gemeinsamen Ortsbegehung am 18. Mai 2026 fest. Der Bahnverkehr musste aufgrund des Vorfalls nicht gesperrt werden. Der Schiffsführer meldete den Vorfall erst am 15. Mai 2026 der Verkehrszentrale. Die Wasserschutzpolizei erhielt am 16. Mai 2026 Kenntnis, nachdem der Schiffsführer eine Vorgangsnummer für seine Versicherung benötigte. Nach ersten Erkenntnissen schätzte der Schiffsführer die Durchfahrtshöhe beziehungsweise die Höhe seines Schiffes falsch ein. Gegen den Schiffsführer wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet: eines wegen der fehlerhaften Brückendurchfahrt und eines wegen der verspäteten Meldung des Vorfalls. Die Ermittlungen dauern an. Die Eisenbahnbrücke Oldenburg ist derzeit unabhängig von dem Vorfall bis zum 21. Mai 2026 wegen geplanter Wartungsarbeiten für den Bahnverkehr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell