Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Mehrere zeitgleiche Einsätze für die Feuerwehr Menden

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Menden (ots)

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr Menden zeitgleich zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Zunächst löste um 18:53 Uhr die Brandmeldeanlage eines Industrieobjektes im Ortsteil Hüingsen aus. Produktionsbedingt war es zu einer Rauchentwicklung aber nicht zu einem Brand gekommen, sodass die Einsatzkräfte der Feuerwache und der Löschgruppe Lendringsen nach Lüftungsmaßnahmen zeitnah wieder einrückten. Nur eine Stunde später alarmierte die Leitstelle dieselben Einheiten erneut, doch dieses mal zu einer Rauchentwicklung aus einem Fabrikgebäude an der Hönnetalstraße. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar, woraufhin unmittelbar weitere Kräfte hinzugezogen wurden. Von zwei Seiten verschafften sich Atemschutztrupps Zugang zu dem verwinkelten Gebäude. Letztendlich konnte ein größerer Brand in einer der Hallen lokalisiert und abgelöscht werden. Deutlich aufwändiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten, die mehrere Stunden dauerten und für die zahlreiche Atemschutztrupps zum Einsatz kamen. Über die Drehleiter konnten vorsorglich mehrere Gasflaschen in Sicherheit gebracht werden. Der Brandrauch zog von der Einsatzstelle in Richtung des Ortsteils Hüingsen, weshalb die Feuerwehr vorsichtshalber eine Warnung der Bevölkerung auslöste. Diese konnte im gegen 23 Uhr wieder aufgehoben werden. Erst nach ca. 5 Stunden rückten die letzten Kräfte der Einheiten Wache, Lendringsen, Oesbern und Mitte wieder ein. Parallel zu den Maßnahmen an der Hönnetalstraße bearbeitete der Löschzug Mitte zwei weitere Einsätze: Um 20:30 Uhr zunächst eine Ölspur in der Kapellenstraße. Gerade wieder eingerückt, ging es um 21:55 Uhr weiter zu einem Wohnhaus in der Kolpingstraße. Hier qualmte ein Elektrogerät in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte nahmen das Gerät außer Betrieb und lüfteten die Wohnung.

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