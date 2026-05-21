Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brennende Gartenlaube an Wohnhaus

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Menden (ots)

Zu einer brennenden Gartenhütte direkt an einem Wohnhaus wurden die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache sowie Stadtmitte der Feuerwehr Menden (Sauerland) am Donnerstagvormittag in den Ortsteil Platte-Heide alarmiert.

Durch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden, es gab keine Verletzten. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu kurzzeitigen Sperrungen des Fasanenweges und der angrenzenden Straße Wolfspfad.

Nach einer gründlichen Kontrolle der Laube und des Hauses nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten die rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr Menden, Rettungsdienst Hemer und der Polizei wieder einrücken.

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