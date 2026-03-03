Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Greifswalder Studierendenwerk erhält Förderung

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel übergibt am Freitag an die stellvertretende Geschäftsführerin des Studierendenwerk Greifswald, Ina Abel, einen Zuwendungsbescheid für den Umbau des Studentenwohnheims in Greifwald.

Termin: Freitag, 6. März 2026, 12.30 Uhr

Ort: Verwaltungssitz Studierendenwerk, Bahnhofstraße 44b, 17489 Greifswald

Gefördert werden der Umbau und die Sanierung des Studentenwohnheims im Ernst-Thälmann-Ring durch ein zinsloses Darlehen mit Tilgungsnachlass in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro. Das Wohnheim wird nach dem Umbau über 155 Plätze verfügen.

