IM-MV: Presseeinladung: Greifswalder Studierendenwerk erhält Förderung

Bauminister Christian Pegel übergibt am Freitag an die stellvertretende Geschäftsführerin des Studierendenwerk Greifswald, Ina Abel, einen Zuwendungsbescheid für den Umbau des Studentenwohnheims in Greifwald.
Termin: Freitag, 6. März 2026, 12.30 Uhr
Ort: Verwaltungssitz Studierendenwerk, Bahnhofstraße 44b, 17489 Greifswald
Gefördert werden der Umbau und die Sanierung des Studentenwohnheims im Ernst-Thälmann-Ring durch ein zinsloses Darlehen mit Tilgungsnachlass in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro. Das Wohnheim wird nach dem Umbau über 155 Plätze verfügen.
