IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden

Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Freitag an Baudezernent und Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Achim Lerm und an die Geschäftsführerin der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Ute Frahm mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden in Greifswald.

Termin: Freitag, 6. März 2026, 10 Uhr

Ort: Am Markt, 17489 Greifswald, Rathaus, Büro des OB

