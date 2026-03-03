PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Freitag an Baudezernent und Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Achim Lerm und an die Geschäftsführerin der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Ute Frahm mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden in Greifswald.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 6. März 2026, 10 Uhr

Ort: Am Markt, 17489 Greifswald, Rathaus, Büro des OB

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

