IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden
Schwerin (ots)
Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Freitag an Baudezernent und Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Achim Lerm und an die Geschäftsführerin der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Ute Frahm mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden in Greifswald.
Termin: Freitag, 6. März 2026, 10 Uhr
Ort: Am Markt, 17489 Greifswald, Rathaus, Büro des OB
