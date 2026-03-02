Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Pegel überreicht Förderbescheid für Kita Seebad

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch einen Zuwendungsbescheid für den Ersatzneubau der Kita Seebad Wendorf an Bürgermeister Thomas Beyer der Hansestadt Wismar übergeben.

Termin: Mittwoch, 4. März 2026, 13.15 Uhr

Ort: 23968 Wismar, Kita Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 139a

Das Bauvorhaben umfasst den Ersatzneubau der Kita Seebad Wendorf einschließlich anliegender Gebäudeteile. Dafür wurden rund 3,7 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt.

