PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Pegel überreicht Förderbescheid für Kita Seebad

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch einen Zuwendungsbescheid für den Ersatzneubau der Kita Seebad Wendorf an Bürgermeister Thomas Beyer der Hansestadt Wismar übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 4. März 2026, 13.15 Uhr

Ort: 23968 Wismar, Kita Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 139a

Das Bauvorhaben umfasst den Ersatzneubau der Kita Seebad Wendorf einschließlich anliegender Gebäudeteile. Dafür wurden rund 3,7 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren