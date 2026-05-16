Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Spadener Brandschütz gefragt: Zwei Einsätze binnen zwei Tage

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Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 10. Mai 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Straße Neufelder Weg alarmiert.

Vor Ort kam es zu einem Unfall, bei dem ein roter Nissan mit einem Linienbus kollidierte. Glücklicherweise befanden sich zu der Zeit keine Fahrgäste im Bus. Der Fahrer des Busses konnte mit einem leichten Schrecken davonkommen. Der 88-jährige Fahrer des Pkw wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehr sicherte den Pkw und nahm austretende Betriebsstoffe aus, bevor die Einsatzstelle verlassen werden konnte. Zur Schadenshöhe oder der Ursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Am Abend des 11. Mai 2026 wurde die Ortsfeuerwehr Spaden erneut, gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Wehden und Bramel, sowie dem Rettungsdienst und der Polizei zu einer Türnotöffnung in die Nordstraße alarmiert. Gegen kurz vor 19:20 Uhr nahmen Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Hilferufe aus einer der Wohnungen war und setzten einen Notruf ab.

Die Feuerwehr verschaffte sich im Einsatz Zugang zur Wohnung und konnte eine gestürzte Dame vorfinden. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung, während die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen konnte.

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