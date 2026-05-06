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Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr löscht unterlaubtes Feuer in Wehdel

FFW Schiffdorf: Feuerwehr löscht unterlaubtes Feuer in Wehdel
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Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am Freitagvormittag, den 01. Mai 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel um 10:08 Uhr durch die Polizei in die Altluneberger Straße im Ortsteil Wehdel alarmiert.

Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Person illegal Abfälle in einer Feuerschale beziehungsweise einem Behältnis verbrannte. Aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorschriften sowie der damit verbundenen Gefahrenlage wurde die Feuerwehr durch die Polizei hinzugezogen, um das Feuer abzulöschen.

Die Einsatzkräfte gingen unter Verwendung von Löschwasser gegen das Feuer vor und konnten die illegale Verbrennung zügig beenden. Insgesamt waren rund 26 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Wehdel im Einsatz.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Der Einsatz konnte um 10:55 Uhr beendet werden.

Bilder und Bericht von M. Schurr.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Gemeindepressesprecher
Sönke Eriksen
Mobil: 015771433109
E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell

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