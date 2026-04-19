Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Zivilcourage führt zu Körperverletzung +++ mehrere Schlägereien mit Verletzten +++ Mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ Streit bringt diverse Straftaten zu Tage +++

Wiesbaden (ots)

1. Zivilcourage führt zu Körperverletzung, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 18.04.2026, 00:16 Uhr (eh) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Bahnhofsvorplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung, die zur Folge hatte, dass ein einschreitender Passant einen Schlag ins Gesicht kassierte. Um 00:16 Uhr meldeten Passanten über Notruf, dass es am Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung gekommen sei. An dortiger Bushaltestelle wurde durch die alarmierte Polizeistreife ein verletzter Mann aus Neuss angetroffen. Er hatte zuvor einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet. Als er den Aggressor darauf ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die Beamten konnten den alkoholisierten Polen im Nahbereich ausfindig machen, als er gerade eine Glasflasche auf den Bahnhofsvorplatz schleuderte. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und des weiterhin aggressiven Verhaltens musste der 30-jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

2. Schlägerei, drei gegen einen,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 18.04.2026, 01.32 Uhr (nn) in den frühen Morgenstunden kam es in der Wagemannstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der drei unbekannte männliche Täter es auf eine einzelne Person abgesehen hatten. Augenscheinlich suchten die drei Männer nach Streit, denn sie schupsten den Geschädigten, als er an ihnen durch die Menschenmenge, vorbeigehen wollte. Dies führte zu einem Wortgefecht in dessen Verlauf die Fäuste flogen. Der Geschädigte wurde von einem der Täter ins Gesicht geschlagen und ging zu Boden. Daraufhin schlug der zweite Täter dem Geschädigten gegen den Oberkörper. Als der Geschädigte versuchte aufzustehen, wurde er von dem dritten Täter wieder zu Boden geschupst. Lediglich einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Haare, Arabischer Phänotyp. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

3. Größere Schlägerei mit fünf Verletzten, Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 18.04.2026, 02.18 Uhr (nn) Gegen 02.18 Uhr kam es in der Wagemannstraße zu einer Schlägerei unter ca. 20 Personen. Auf Grund der hohen Personenanzahl und des erheblichen Alkoholkonsums war es nicht mehr eindeutig zu ermitteln, wer letztendlich mit dem Streit angefangen hat und wer überhaupt gegen wen angetreten ist. Trauriges Resultat war jedoch, dass es zu Verletzungen bei fünf Personen kam, welche zum größten Teil nur schlichten wollten. Hierbei wurden zwei Personen ins Gesicht geschlagen, zwei durch Pfefferspray verletzt und eine Person brach sich ihre Fingernägel ab. Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

4. Glaswurf nach Kneipenstreit,

Wiesbaden, Mitte, Moritzstraße, Samstag, 18.04.2026, 08:02 Uhr

(cp)Samstagmorgen gerieten zwei Frauen nach einer durchzechten Nacht in einer Wiesbadener Kneipe in Streit. Am Ende warf eine der beiden ihrer Kontrahentin ein Glas an den Kopf, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Die zwei 24 und 31 Jahre alten Wiesbadenerinnen gerieten gegen 08:00 Uhr in einer Gaststätte in der Moritzstraße in Streit. Hierbei soll die 31-Jährige zunächst ein Glas Wasser über die 24-jährige geschüttet und sie anschließend mit dem Glas beworfen haben. Anschließend flüchtete die bis dahin unbekannte Angreiferin, welche aber zwischenzeitlich ermittelt werden konnte. Die jüngere Frau wurde am Kopf getroffen und leicht verletzt, konnte nach Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung aber den Heimweg antreten.

5. Rabiater Ladendieb,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Samstag, 18.04.2026, 12:35 Uhr

(cp)Ein Ladendetektiv wurde Samstagmittag in Wiesbaden bei dem Versuch einen ertappten Ladendieb aufzuhalten leicht verletzt.

Der 29-jährige Angestellte eines Supermarkts in der Dotzheimer Straße erwische gegen 12:30 Uhr einen Ladendieb bei seinem Tagwerk. Der Unbekannte hatte sich einige Getränke sowie Süßigkeiten eingesteckt und versuchte das Geschäft zu verlassen. Der Ladendetektiv stellte sich dem Dieb entgegen, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam, bei dem der 29-Jährige leicht verletzt wurde. Dem Täter gelang in der Folge die Flucht. Der Täter soll 180 cm groß, circa 30 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er habe kurze braune Haare, einen dunklen Dreitagebart und sei mit einer schwarzen Sportjacke mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghose und Sportschuhen bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter 0611 3450 entgegen.

6. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Parkstraße, Freitag, 17.04.2026 bis Samstag, 18.04.2026 (js) Vermutlich im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Parkstraße abgestellte Fahrzeuge von unbekannten Tätern beschädigt. An mindestens 15 Fahrzeugen machte sich ein unbekannter Täter zu schaffen. Die Autos wurden mittels eines nicht bekannten Gegenstandes teilweise erheblich zerkratzt. Die entstandene Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber bei mehreren Tausend Euro liegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

7. Streit bringt diverse Straftaten zu Tage, Wiesbaden, Adolfstraße / Luisenplatz, Sonntag, 19.04.2026, 00:55 Uhr (js) Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Streit zwischen einem Pärchen in der Adolfstraße gemeldet. Im Nachgang konnten hierdurch mehrere Straftaten aufgeklärt werden. Gegen 00:55 Uhr traf die eingesetzte Streife in der Adolfstraße auf das Pärchen, eine 23-jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sowie einen 40-jährigen aus Wiesbaden. Nachdem der Streit geschlichtet wurde, wurde die Polizei von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass die 23-jährige sich zuvor an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht hat. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses komplett durchwühlt wurde. Die Streife suchte nun erneut das Pärchen auf und konfrontierte die Dame mit dem Sachverhalt. Die 23-jährige begann nun, die Beamten zu beleidigen und trat auch nach diesen. Sie wurde festgenommen und zu einem nahegelegenen Polizeirevier verbracht. Bei der Durchsuchung der Frau wurden diverse Gegenstände aufgefunden, die einem Einbruch in einen Pkw im Parkhaus Luisenplatz zuzuordnen waren, welcher zwei Stunden zuvor auf dem Revier angezeigt wurde. Weiterhin trug die 23-jährige eine mutmaßlich entwendete Jacke, da an dieser noch das Sicherheitsetikett angebracht war. Die Beamten wurden durch die Tritte nur leicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

8. Vier Verletzte nach Pfeffersprayeinsatz, Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 19.04.2026, 02:25 Uhr (js) Am Sonntagmorgen kam es im Außenbereich eines Gastronomiebetriebes zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, welche dann aber derart eskalierte, dass ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray einsetzte. Nachdem es gegen 02:25 Uhr zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten kam, versuchten u.a. vier männliche Personen schlichtend einzugreifen. Eine männliche Person sprühte nun mit Pfefferspray in die durch den Streit entstandene Menschentraube, wodurch dann die vier Geschädigten leicht verletzt wurden. Sie mussten nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Was letztendlich der Auslöser der Streitigkeiten war, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Täter wird als ca. 20 Jahre alt, von schlanker Statur und mit einer südländischen Erscheinung beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine weiße Jacke, eine schwarze Hose sowie eine Gucci-Kappe. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

9. Körperverletzung,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 19.04.2026, 03:30 Uhr (js) Am Sonntagmorgen kam es vor einer Lokalität in der Schwalbacher Straße durch einen bislang unbekannten Täter zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Wiesbadener geriet mit einer unbekannten Person in einen zunächst verbalen Streit, dessen Hintergründe nicht mehr angegeben werden konnten. Im Rahmen der Streitigkeiten habe der Kontrahent dem Wiesbadener unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und flüchtete dann in Richtung Rheinstraße. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Der Schläger wurde als ca. 18 Jahre, ca. 1,60 m bis 1,70 m groß, mit dunkelblonden kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine beigefarbene Pufferjacke. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

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