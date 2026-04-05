Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schlägerei am Bahnhof+++Pakete geklaut - Täter geschnappt+++Grabräuber

Wiesbaden (ots)

1. Schlägerei am Bahnhof,

Wiesbaden, Bahnhofstraße,

Samstag, 04.04.2026, 22:46 Uhr

(pk) Am Samstagabend kam es zwischen mehreren Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße.

Gegen 22:46 Uhr teilten Passanten mit, dass sich mehrere Personen in der Bahnhofstraße vor der dortigen Nassauischen Sparkasse schlagen würden.

Die von der Wiesbadener Polizei entsendeten Kräfte konnten vor Ort die Beteiligten der Auseinandersetzung feststellen. Nach Angaben der Anwesenden sei der Streit entstanden da eine Person der Anwesenden vor die Bank uriniert hätte.

Der Streit sei dann zwischen den beiden Gruppen so eskaliert, dass ein 18-Jähriger einem 28-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt habe, wodurch dieser zu Boden gegangen sei. Anschließend habe der 18-Jährige nachgesetzt und dem am Boden liegenden 28-Jährigen gegen den Kopf getreten. Ein weiterer Beteiligter wurde ebenfalls verletzt.

Inwiefern die anderen angetroffenen Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die verletzten Personen wurden in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 bei der Polizei zu melden.

2. Pakete geklaut - Täter geschnappt,

Wiesbaden, Anne-Frank-Straße, Sonntag, 05.04.2026, 05:14 Uhr

(pk) Am Sonntagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug in der Anne-Frank-Straße.

Gegen 05:14 Uhr teilte ein aufmerksamer Nachbar mit, dass er hören könnte wie eine Person sich an einem roten Pritschenwagen zu schaffen machen würde.

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten in unmittelbarer Nähe zu dem beschriebenen Fahrzeug mehrere teilweise geöffnete Pakete mit Versandaufklebern feststellen. Die Person konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden. Des Weiteren konnte nur unweit entfernt ein Lieferfahrzeug festgestellt werden, bei welchem die seitliche Schiebetür geöffnet war. Der Laderaum des Fahrzeuges wies weitere teils aufgerissene Pakete auf.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in Tatortnähe ein 26-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Zeuginnen und Zeugen die Hinweise geben können oder im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

3. Grabräuber

Wiesbaden, Mittlerer Sampelweg,

Mittwoch, 01.04.2026, 13:00 Uhr bis Samstag, 04.04.2026, 12:00 Uhr

(pk) In der Zeit von Mittwoch bis Samstag soll es auf einem Wiesbadener Friedhof zu einem Diebstahl gekommen sei. Eine 68-jährige Wiesbadenerin teilte der Polizei mit, dass in den vergangenen Tagen die Pflanzen von einem Grab, welches durch sie gepflegt wird, entwendet wurden.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

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