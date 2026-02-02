PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Aufgefundene Hündin in der Nähe von Sponheim

K 55 - Nähe Sponheim (ots)

Am Montag, den 02.02.2026 wurde durch einen Tierfreund eine junge Hündin bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach abgegeben.

Gegen 18:00 Uhr sah der 20-Jährige Finder den Hund entlang der K55 in der Gemarkung Sponheim umherirren und hielt an. Als, trotz lauter Rufe und längerem Warten niemand den Hund zu vermissen schien, entschloss er sich den zutraulichen Husky-Mischling in seinem Pkw zur Polizei zu bringen. Die Recherchemöglichkeiten der Polizei wurden vollends ausgereizt, brachten jedoch keinen Erfolg, sodass der Hund ins städtische Tierheim gebracht wurde. Wer kennt das streunende "Hundemädchen"? Der Besitzer kann es im Tierheim abholen. Das Tierheim würde sich freuen, wenn sich der Besitzer bald meldet, da es derzeit aus allen Nähten platzt.

Die anhängenden Bilder sind zur Veröffentlichung gefertigt worden und liegen der Pressemitteilung bei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:23

    POL-PDKH: Meldung über Falschfahrer auf der B41 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bad Kreuznach, B41 (ots) - Am 02.02.2026 gegen 06:55 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B41 zwischen Waldböckelheim und Bad Kreuznach gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen älteren silbernen PKW gehandelt haben, der entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung nach Bad Kreuznach unterwegs gewesen sein soll. Das Fahrzeug wurde zuletzt im ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 12:48

    POL-PDKH: Ölspur durchzieht Stadtgebiet von Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Sonntag, den 01.02.2026, wurde der Polizei gegen 10:45 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine Ölspur im Kreuzungsbereich Salinenstraße / Wilhelmstraße gemeldet. Vor Ort konnte eine größere Ölspur festgestellt werden. Entgegen der ersten Meldungen erstreckte sich diese nicht nur auf den genannten Kreuzungsbereich, sondern zog sich von Bad Münster am Stein durch das gesamte Stadtgebiet von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren