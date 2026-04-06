Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Treppenabgang statt Parkplatz +++ Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Wiesbaden (ots)

1. Pkw auf Treppenabgang

Wiesbaden, Bahnhofplatz Sonntag, 05.04.2026, 20.39 Uhr

(nn) Irrtümlicher Weise verwechselte am Sonntagabend, gegen 20.39 Uhr, ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer den, normaler Weise gesicherten, Zugang zur Treppe vom örtlichen Hotel zum Bahnhofsvorplatz, mit der Einfahrt zum Parkhaus. Auf Grund eines fehlenden Pollers wähnte sich der Pkw-Führer auf dem richtigen Weg zum Parkhaus. Als er seinen Fehler bemerkte leitete er sofort eine Vollbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sein Fahrzeug erst auf der zweiten Treppenstufe zum stehen kam. Der Umstand, dass die Hinterräder des Fahrzeuges in der Luft hingen hinderten ihn daran sich selbst aus der prekären Lage zu befreien. Durch einen herbeigerufenen Abschleppdienst konnte das Fahrzeug mit leichten Beschädigungen geborgen werden. Die Treppe wurde auch leicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

2. Schwerer Verkehrsunfall mit leicht verletzen Personen und hohem Sachschaden Wiesbaden, B 417 zwischen Wiesbaden und Taunusstein Sonntag 05.04.2026, 21.31 Uhr

(nn) Am frühen Sonntagabend, gegen 21.31 Uhr befuhren zwei Fahrzeuge die B 417 von Wiesbaden nach Taunusstein. Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 22-jahrige Fahrzeugführerin die rechte der beiden dortigen Fahrspuren. Auf Höhe der Unfallstelle wechselte sie leicht auf den linken Fahrstreifen, da sie im Straßengraben ein Reh bemerkte. Ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer, welcher, laut Zeugen, mit deutlich höherer Geschwindigkeit ebenfalls die B417 in Richtung Taunusstein fuhr, wollte die 22-jährige überholen. Nach mehreren Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der 48-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf den Seitenstreifen geriet und sich mehrfach überschlug. Glücklicher Weise erlitten die Unfallbeteiligten nur leichte Verletzungen und konnten nach medizinischer Versorgung nach Hause entlassen werden. In der Unfallfolge kam es zu einem erheblichen Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 bei der Polizei zu melden.

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