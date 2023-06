Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Räuberischer Diebstahl+++Schlägerei in Bus+++Mann mit Messer verletzt+++ Von drei Angreifern zusammengeschlagen+++Verkehrsunfälle+++Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. In die Kasse gegriffen und geflüchtet, Wiesbaden, Biebricher Allee Samstag, 24.06.2023, 15:10 Uhr

(mw) Ein unbekannter Täter entnahm am Samstagnachmittag Geld aus der Kasse eines Supermarktes in der Biebricher Allee und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der unbekannte Dieb legte zuvor eine Wasserflasche auf das Band und wollte mit einem Schein bezahlen. Als der Kassierer die Kasse öffnete, griff der Dieb hinein und rannte aus dem Geschäft. Er riss sich dabei aus dem Griff einer anderen Kundin los, welche ihn auf der Flucht aufhalten wollte. Die unbekannte Person stieg als Beifahrer in einen in der Nähe haltenden Audi und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Zeugen beschreiben den Täter als 180 cm groß mit dunklem Vollbart. Er habe eine graue Arbeitshose, ein schwarzes Langarmshirt, schwarze Schuhe und eine schwarze Basecap getragen. Ferner trug er bei Tatausführung eine Mund-Nase-Bedeckung. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Wiesbaden unter 0611/345-0 entgegen.

2. Schlägerei in Linienbus,

Wiesbaden, Kostheim, Samstag, 24.06.2023, 02:05 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag kam es in Wiesbaden zu einer Schlägerei in einem Linienbus. Mehrere Personen wurden festgenommen. Mehrere Zeuginnen und Zeugen meldeten der Polizei gegen 02:10 Uhr eine vorangegangene Schlägerei zwischen circa zehn Personen an einer Bushaltestelle in der Kostheimer Landstraße und dass alle Beteiligten nun flüchten würden. Wie sich herausstellte, hatte die Auseinandersetzung bereits im Bus begonnen. Demnach sei es im Bus zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen junger Menschen gekommen. Die Situation sei dann eskaliert und mehrere junge Männer hätten plötzlich aufeinander eingeschlagen. Als der Busfahrer deswegen anhielt, habe sich die Schlägerei auf die Straße verlagert, kurz danach aber aufgelöst. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung mehrere Beteiligte antreffen von denen einige erheblich alkoholisiert waren. Gegen drei von ihnen, einen 20 Jahre alten Mann aus Bischofsheim, sowie zwei Wiesbadener im Alter von 21 und 22 Jahren wurden bereits Ermittlungsverfahren eröffnet. Sie wurden bei der Schlägerei teilweise selbst leicht verletzt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Worum es bei dem Streit ging, ist derzeit unbekannt und nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ebenso ob und inwieweit noch andere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Diesbezüglich bittet die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 345-0 zu melden. Unbeteiligte wurden bei der Schlägerei im Übrigen nicht verletzt. Die noch anwesenden Fahrgäste wurden mit einem bereitgestellten Ersatzbus an ihre Ziele gebracht.

3. Mann von drei Angreifern zusammengeschlagen, Wiesbaden, Haltestelle Luisenplatz Samstag, 24.06.2023, 14:32 Uhr

(mw) Am Samstagnachmittag wurde ein junger Mann am Luisenplatz Opfer einer gefährlichen Körperverletzung, als er grundlos von drei Männern angegriffen wurde. Das spätere Opfer stieg an der Bushaltestelle Luisenplatz aus einem Bus und wurde unmittelbar durch drei ihm nicht bekannte Personen angepöbelt und beleidigt. Kurze Zeit später schlugen diese auf den 23 Jahre alten Wiesbadener ein, so dass er zu Boden ging. Die Täter ließen dann von ihrem Opfer ab und entfernten sich mit einem Bus in Richtung Hauptbahnhof. Der Geschädigte klagte über Schmerzen, musste aber nicht weiter behandelt werden. Zwei der Angreifer wurden durch den GS als 175cm groß, um die 30 Jahre alt, muskulös und mit einer schwarzen Jeans bekleidet beschrieben. Einer der beiden habe ein schwarzes T-Shirt getragen und der andere einen braunen Pullover. Der dritte Angreifer habe ein Hemd und eine Anzugshose getragen, sei 180cm groß und um die 28 Jahre gewesen. Diesbezüglich bittet die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611 / 345-0 zu melden.

4. Schlägerei an Weinprobierstand - Helfer mit Messer verletzt, Wiesbaden, Kostheim, Maaraustraße, Sonntag, 25.06.2023, 02:47 Uhr

(cp)Am Kostheimer Weinprobierstand kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem Anwohner. Ein Nachbar des Mannes eilte ihm zu Hilfe und wurde von einem der Täter mit einem Messer schwer verletzt.

Circa zehn junge Menschen feierten in der Nacht lautstark am Kostheimer Weinprobierstand. Gegen 02:50 Uhr bemerkte dies ein 59 Jahre alter Anwohner, der gerade auf dem Weg nach Hause war. Er sprach die jungen Leute an und bat sie darum leiser zu sein. Hieraufhin kamen mehrere von diesen auf ihn zu. Nach kurzem Wortwechsel schlug dann wenigstens einer der jungen Männer auf den 59-Jährigen ein, der hieraufhin direkt zu Boden ging. Dies wiederum bemerkte ein 39 Jahre alter Nachbar des am Boden liegenden Mannes. Dieser eilte seinem Nachbarn sofort zur Hilfe und ging dazwischen, woraufhin sich eine Schlägerei zwischen dem Helfer und den jungen Leuten entwickelte. Als Zeugen die Polizei verständigten, trennte sich die Gruppe der Angreifer und flüchtete in alle Himmelsrichtungen. Erst bei Eintreffen der Polizei bemerkte der 39-Jährige eine Schnittverletzung an seinem Arm. Bei der Untersuchung im hinzugezogenen Rettungswagen wurde dann festgestellt, dass ihm am Oberkörper mehrere und teils größere, glücklicherweise aber nicht lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zugeführt worden waren. Er wurde in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Sein Nachbar erlitt leichte Verletzungen und konnte nach der Erstversorgung im Rettungswagen nach Hause gehen. Einer der Täter, ein 19 Jahre alter Mann aus Wiesbaden wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen und befindet sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die anderen Personen sind weiterhin flüchtig. Zu ihnen kann lediglich gesagt werden, dass alle im Alter von 18 bis 20 Jahren und relativ hochgewachsen sind. Zudem habe einer der Männer aus der Gruppe eine Brille getragen, ein weiterer habe längere Haare gehabt. Hinweise zu der Personengruppe nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

5. Verletzte Person und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, New York-Straße / Siegfriedring, Freitag, 23.06.2023, 16:35 Uhr

(am) Am Freitagnachmittag kam an der Einmündung New-York-Straße/Siegfriedring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Dabei wurden Personen verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Ein 37-jähriger Mann aus Eltville befuhr mit seinem Pkw Seat den Siegfriedring (B 455) in Richtung Bierstadt und beabsichtigte nach links auf die New-York-Str. abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw Mercedes eines 39 Jahre alten Mannes aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Der Eltviller, der Fahrer des Lkw und dessen 26 Jahre alter Beifahrer (aus Remagen) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000,- EUR. Die New-York-Str. musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Das 4. Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

6. Unfallverursacher stürzt auf der Flucht von Kirchenmauer, Wiesbaden, Mitte, Röderstraße / Schwalbacher Straße, Samstag, 24.06.2023, 00:11 Uhr

(cp)Auf der Flucht vor der Polizei ist Freitagnacht ein 26-Jähriger in Wiesbaden von einer Kirchenmauer gestürzt und hierbei verletzt worden. Er hatte zuvor bei einem Verkehrsunfall rund 1.300 Euro Schaden verursacht. Zeugen hatten der Polizei gegen 00:10 Uhr von einem Unfall in der Röderstraße berichtet. Ein grauer Fiat Doblo war beim Ausparken auf einen schwarzen Opel Corsa gerollt. Zudem sei es zwischen den Beteiligten schon zu Handgreiflichkeiten gekommen. Bei Eintreffen der ersten Streife stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Personen um den Fahrer des Fiats sowie dessen Beifahrer gehandelt hatte. Sie waren wegen des Unfalls lediglich in Streit geraten. Der Fahrer, ein 26 Jahre alter Mann aus Hünstetten war zwischenzeitlich aber weggerannt. Mithilfe einer Zeugin konnte dieser zwar schnell in der Adlerstraße angetroffen werden, bei Erblicken der Polizei nahm er aber die Beine in die Hand. Ein Polizist verfolgte den Mann, den in der Schwalbacher Straße dann anscheinend die Kräfte verließen. Er stolperte zu Boden, schaffte es trotzdem noch auf das Gelände der Alt-Katholischen Friedenskirche, landete hier jedoch sprichwörtlich in einer Sackgasse. Aufgeben wollte er aber offensichtlich nicht. Denn er kletterte über einen Zaun und sprang blindlings von der dahinter befindlichen, rund drei Meter hohen Stützmauer des Kirchengeländes auf die darunterliegende Schwalbacher Straße. Hiermit war seine Flucht schlagartig beendet. Offensichtlich verletzt und bewusstlos lag er auf der Fahrbahn. Eine zeitgleich eintreffende Streife leistete erste Hilfe und verständigte einen Rettungswagen für den 26-Jährigen. Aber bereits vor dessen Eintreffen kehrten die Lebensgeister des Mannes scon wieder zurück und er begann lautstark zu fluchen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Atem des 26-Jährigen nach Alkohol roch. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Hier stellte sich heraus, dass er sich durch seinen waghalsigen Sprung zwar ein Handgelenk gebrochen, glücklicherweise aber keine bedrohlichen Verletzungen davongetragen hatte. Dem 26-Jährigen, der obendrein noch im Verdacht steht nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein, wurde noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

7. Betrunken auf E-Scooter,

Wiesbaden, Roonstraße, Samstag, 24.06.2023, 05.40 Uhr

(akl) Am frühen Samstagmorgen gegen 05.40 Uhr wurden zwei verletzte Personen neben einem verunfallten E-Scooter in der Roonstraße aufgefunden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und dann zur Weiterbehandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand benutzten beide Personen den Roller und kamen dabei zu Fall. Da sie Beide erheblich alkoholisiert waren, wurde bei ihnen eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

8. Flüchtiger Unfallverursacher gefasst - Weitere Unfallstellen gesucht, Taunusstein / Wiesbaden, Rheingauviertel, Karl-Josef-Schlitt-Straße, Sonntag, 25.06.2023, bis 01:28 Uhr

(cp)Ein betrunkener Transporterfahrer hat in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg von Taunusstein ins Wiesbadener Rheingauviertel vermutlich mehrere Unfälle verursacht. Nach dem letzten Unfall flüchtete er zu Fuß, torkelte aber vor einen Streifenwagen und somit der Polizei direkt in die Arme.

Gegen 01:30 Uhr meldeten Zeuginnen und Zeugen einen Verkehrsunfall in der Karl-Josef-Schlitt-Straße. Ein weißer Kleintransporter, ein Ford Transit Custom aus der aktuellen Baureihe und mit Wiesbadener Kennzeichen hatte dort beim Einparken einen Gartenzaun beschädigt. Der Fahrer, ein 59 Jahre alter Mann aus Wiesbaden, stieg anschließend aus und ging weg. Mehrere Streifen wurden zur Fahndung entsandt und mussten nicht lange suchen. Der Flüchtige torkelte in unmittelbarer Nähe auf dem Weg nach Hause einer Streife mitten auf der Fahrbahn entgegen und lief noch fast gegen den nun vor ihm stehenden Streifenwagen. Der Mann hatte wohl zuvor in Taunusstein Tennis gespielt und dort anschließend offensichtlich zu tief ins Glas geschaut. Er wurde festgenommen und musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Als die Beamten sich sein Fahrzeug näher anschauten, stellten sie aber auch noch fest, dass der Transit rundherum eine Vielzahl verschiedener frischer Unfallschäden aufwies, weswegen davon ausgegangen wird, dass er auf seinem Weg von Taunusstein nach Wiesbaden noch weitere Unfälle verursacht hat. Eine entsprechende Suche nach möglichen Unfallstellen verlief bislang negativ. Die Polizei bittet daher mögliche Geschädigte, aber auch Zeuginnen und Zeugen, die das Fahrzeug in der Nacht beobachtet haben, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

9. Kontrollmaßnahmen sicheres Wiesbaden, Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 23.06.2023, 19.00 - Samstag, 24.06.2023, 03.30 Uhr, Samstag, 24.06.2023, 19.00 - Sonntag, 25.06.2023, 03.00 Uhr

(akl) In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden, der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei gemeinsam Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Dabei wurden insgesamt 62 Personen überprüft. Dies führte in 5 Fällen zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Weiterhin konnte ein Satz gestohlener Kennzeichen aufgefunden werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei zukünftigen Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und für die Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden ansprechbar sein.

