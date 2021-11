Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mann bei Wohnungsbrand gestorben

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Erbenheim, Bahnstraße,

Feststellungszeitpunkt: 25.11.2021, 20:03 Uhr

(cp)Donnerstagabend wurde in einer Wohnung in Wiesbaden ein lebloser Mann aufgefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um den 50-jährigen Wohnungsinhaber. Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße hatten gegen 20:00 Uhr einen Rauchwarnmelder Erdgeschoss wahrgenommen und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die stark verrauchte Erdgeschosswohnung, aus der auch leichter Brandgeruch kam, wurde geöffnet und durch die Feuerwehr unter Atemschutz betreten. In einem der Zimmer wurde der 50-Jährige tot aufgefunden. Im gleichen Zimmer flammte nach Angaben der Feuerwehr, vermutlich durch die nun zugeführte Frischluft, der zuvor scheinbar beinahe erstickte Brand erneut auf und wurde gelöscht. Die anderen Hausbewohner konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben. Es entstand nur geringer Sachschaden am Mobiliar der Wohnung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ist mit der Brandursachenermittlung beschäftigt. Von einem Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nicht auszugehen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell