Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Körperverletzungen+++Einbrüche+++Mehrere Autos aufgebrochen+++Taschendiebe in der Innenstadt+++Kennzeichen gestohlen+++Auto überschlägt sich

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung in der Innenstadt

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 13.11.2021, 02:30 Uhr

(schü)In den frühen Morgenstunden des Samstags geriet ein 36-Jähriger aus Wiesbaden mit vier bisher unbekannten Männern in einen Streit, der schließlich in einer Körperverletzung gipfelte.

In einer Lokalität in der Schwalbacher Straße sei der spätere Geschädigte zunächst mit vier Männern in einen verbalen Streit geraten, der sich angeblich im Anschluss vor das Lokal verlagert habe. Dort sei der Streit eskaliert und der Mann sei von seinen vier Kontrahenten mit Faustschlägen gemeinschaftlich attackiert worden. Hierdurch zog sich der Geschädigte eine Schwellung am Kopf zu, wollte sich jedoch nicht durch eine Rettungswagenbesatzung versorgen lassen.

Die bislang unbekannten Täter hätten sich nach Angaben des Verletzten in Richtung Wellritzstraße entfernt, konnten leider jedoch nur spärlich beschrieben werden. Der erste Täter habe braune Locken gehabt, der zweite eine Lederjacke getragen und eine Glatze gehabt. Der dritte Aggressor sei dicklich und etwa 20 Jahre alt gewesen, der vierte Schläger sei dünn und auffallend groß gewesen und habe ebenfalls Locken gehabt.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Rufnummer (0611)345-2140 um Hinweise.

2. Belästiger schlägt zu,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Freitag, 12.11.2021, 23.10 Uhr

(akl) Am Freitagabend hat ein unbekannter Mann in der Walkmühlstraße gegen 23.10 Uhr an einer Haustüre geklingelt und nach Geld gefragt. Als er abgewiesen wurde, kam es zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der Wohnungsbesitzer attackiert und geschlagen wurde. Der Aggressor sei etwa 60 Jahre alt und 170 cm groß gewesen, mit osteuropäischen Phänotyp. Er habe kurze Haare gehabt, eine Brille getragen und sei mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Einbruch in Schulgebäude,

Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, Freitag, 12.11.2021, 14.10 Uhr bis Samstag, 13.11.2021, 11.30 Uhr

(akl) Im Zeitraum von Freitag gegen 14.10 Uhr bis Samstag 11.30 Uhr ist in ein Schulgebäude in der Geschwister-Scholl-Straße eingebrochen worden. Mehrere Räume wurden durchsucht, aber nur wenige Gegenstände von geringem Wert entwendet. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Einbrecher lösen Alarmanlage aus,

Wiesbaden, Erbenheim, Berliner Straße, Samstag, 13.11.2021, 23:50 Uhr

(cp)Samstagnacht brachen Unbekannte in eine Drogerie in Erbenheim ein. Um 23:50 Uhr lösten Diebe den Einbruchalarm eines Drogeriemarktes in der Berliner Straße aus. Die Täter öffneten eine zum Wäschbach hin gelegene Tür und aktivierten so die elektronische Einbruchsicherung. Auch im Geschäft lösten sie nochmal den Alarm aus. Bis Streifen der Polizei den Markt erreichten, waren die Täter, die keinerlei Schäden verursacht hatten, bereits verschwunden. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

5. Mehrere Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Nordenstadt, Donnerstag, 11.11.2021 21:00 Uhr bis Freitag, 12.11.2021, 09:00 Uhr

(cp) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Nordenstadt drei Autos aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es auf Navigationssysteme und Lenkräder abgesehen.

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 21:00 Uhr bis Freitagmorgen, 09:00 Uhr brachen die Unbekannten in der Oberpfortenstraße und der Hunsrückstraße jeweils einen BMW auf und bauten deren Lenkräder aus. In der gleichen Nacht, zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr, wurde in der Sachsenstraße ein Mini aufgebrochen, aus dem das Navigationssystem ausgebaut wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 0611 / 345-0 zu melden.

6. Taschendiebstähle in der Innenstadt

Wiesbaden, Mitte, Friedrichstraße/Dern'sches Gelände/Kirchgasse, Samstag, 13.11.2021, 11:00 Uhr bis 15:40 Uhr

(cp) In der Wiesbadener Innenstadt waren am Samstag wieder Taschendiebe aktiv und erbeuteten Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zunächst wurde eine 72-jährige Frau auf dem Dern'schen Gelände Opfer eines Taschendiebstahls. Sie war zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Wiesbadener Wochenmarkt unterwegs und musste anschließend feststellen, dass ihr unbemerkt ihre Geldbörse aus dem Rucksack entwendet worden war. Daher der Hinweis, dass Sie insbesondere bei dichtem Gedränge auf einem Wochenmarkt, wie auch im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft und auf Weihnachtsmärkten, ihre Wertsachen gegen die Tricks der Taschendiebe schützen sollten. Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen und bestenfalls verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper. Legen Sie Geldbörsen, Handtaschen und Rucksäcke niemals in Einkaufswagen. Legen Sie Wertgegenstände auch nicht "nur ganz kurz" an der Kasse oder auf dem Tresen und vor allem nie unbeaufsichtigt ab, denn den Tätern reicht hier oft schon ein kurzer Augenblick. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm und seien sie wachsam. Möglicherweise hätten diese Ratschläge am Nachmittag zwei Frauen helfen können. Zwischen 15:20 Uhr und 15:40 Uhr wurde einer 64-Jährigen in einem Geschäft in der Friedrichstraße das Portemonnaie aus der Handtasche geklaut. Im gleichen Zeitraum wurde eine 83-jährigen Seniorin im Luisenforum ebenfalls Opfer von Taschendieben. Ihr wurde auch das Portemonnaie gestohlen, welches sich in der Gepäcktasche ihres Rollators befunden hatte. Und auch in diesen beiden Fällen bekamen die Geschädigten nichts von der Tat mit. Im Übrigen erbeuteten die Täter nicht nur Bargeld, sondern auch diverse Ausweise, persönliche Dokumente sowie Bank- und Kreditkarten, was für die Geschädigten nun einigen Aufwand bedeutet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 bei dem 1. Polizeirevier zu melden.

7. Kennzeichen entwendet,

Wiesbaden, Biebrich, Steinberger Straße, Samstag, 13.11.2021, 20:35 Uhr bis Sonntag, 14.11.2021, 06:42 Uhr

(cp) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, entwendeten Unbekannte die amtlichen Kennzeichen eines geparkten Autos in der Steinberger Straße. Als der Besitzer sein Fahrzeug am Freitag, um 20:35 Uhr auf dem Parkplatz der Sportanlage Rheinhöhe abgestellt hatte, waren die Kennzeichen WI-M 1098 noch vorhanden. Am Sonntagmorgen, gegen 06:40 Uhr, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter 0611 / 345-2540 entgegen.

8. Pkw überschlägt sich,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Samstag, 13.11.2021, 09:45 Uhr

(js) Am Samstagmorgen befuhr eine 34-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Pkw Smart die Rheingaustraße in Richtung Biebrich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem auf dem Seitenstreifen liegenden Stein. Hierdurch überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Wiesbadenerin verletzt sich hierbei und wird zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 12.000 EUR beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Tel.-Nr.: 0611/345-2540 in Verbindung zu setzen.

