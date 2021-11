Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Kellerbrand

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Bleichstraße,

Mittwoch, 24.11.2021, 16:30 Uhr

(ds) Am Mittwochnachmittag kam es in der Bleichstraße zu einem Kellerbrand. Anwohner meldeten gegen 16.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot in die Bleichstraße aus. Der größte Teil der Bewohner hatte bereits eigenständig das Haus verlassen. Nach der Brandbekämpfung im Kellergeschoss waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich. Glücklicherweise wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Durch die Verrauchung wurden auch zwei angrenzende Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Verkehr in der Bleichstraße war während des Einsatzes für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Durch die Straßensperrung mussten auch die Busse des ÖPNV umgeleitet werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell