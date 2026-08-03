Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Festnahmen nach schwerem Raub - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (02.08.2026, gegen 21:55 Uhr), nahm die Polizei im Wupperpark-Ost zwei Tatverdächtige fest, denen ein schwerer Raub zur Last gelegt wird. Eine 20-Jährige und ein 26-Jähriger hielten sich in der Nähe einer Bankfiliale an der Straße Alte Freiheit auf. In der Folge seien dann drei Personen auf die beiden zugekommen. Zwei 18-Jährige sollen den Geschädigten unvermittelt zu Boden geschlagen und ihm sein Mobiltelefon weggenommen haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zum Wupperpark-Ost. Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte zwei der drei Flüchtigen (einen Libyer und eine staatenlose Person) an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Tierabwehrspray und Betäubungsmittel. Bei den Drogen handelte es sich um mehrere Bubbles die in Druckverschlusstüten verstaut waren. In den Bubbles befand sich augenscheinlich Haschisch. Die Polizei nahm die beiden Männer vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die wohnungslosen Beschuldigten am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt, der über die Fortdauer der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

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