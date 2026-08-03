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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Festnahmen nach schwerem Raub - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (02.08.2026, gegen 21:55 Uhr), nahm die Polizei im 
Wupperpark-Ost zwei Tatverdächtige fest, denen ein schwerer Raub zur 
Last gelegt wird. 

Eine 20-Jährige und ein 26-Jähriger hielten sich in der Nähe einer 
Bankfiliale an der Straße Alte Freiheit auf. In der Folge seien dann 
drei Personen auf die beiden zugekommen. Zwei 18-Jährige sollen den 
Geschädigten unvermittelt zu Boden geschlagen und ihm sein 
Mobiltelefon weggenommen haben. Anschließend flüchteten die 
Tatverdächtigen zum Wupperpark-Ost. Im Rahmen der Fahndung trafen 
Einsatzkräfte zwei der drei Flüchtigen (einen Libyer und eine 
staatenlose Person) an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 
Tierabwehrspray und Betäubungsmittel. Bei den Drogen handelte es sich
um mehrere Bubbles die in Druckverschlusstüten verstaut waren. In den
Bubbles befand sich augenscheinlich Haschisch. Die Polizei nahm die 
beiden Männer vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die wohnungslosen 
Beschuldigten am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt, der über 
die Fortdauer der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Angelina Engel-Sandera
Tel.: 0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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