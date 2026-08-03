Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (02.08.2026, 16:00 Uhr) erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen nach einem Sturz. Ein 21-Jähriger fuhr mit seiner Kawasaki auf der Straße Ehringhausen in Richtung Remscheid-Innenstadt. Nachdem er ein vor ihm fahrendes Motorrad überholte, stürzte er in einer Rechtskurve. Nach dem Sturz rutschte er mit seinem Zweirad unter eine Leitplanke. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

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