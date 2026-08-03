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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (02.08.2026, 16:00 Uhr) erlitt ein Motorradfahrer 
schwere Verletzungen nach einem Sturz.

Ein 21-Jähriger fuhr mit seiner Kawasaki auf der Straße Ehringhausen 
in Richtung Remscheid-Innenstadt. Nachdem er ein vor ihm fahrendes 
Motorrad überholte, stürzte er in einer Rechtskurve. Nach dem Sturz 
rutschte er mit seinem Zweirad unter eine Leitplanke.

Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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