Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in der Elberfelder Innenstadt

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (02.08.2026, 03:00 Uhr) kam es in der Innenstadt von Elberfeld zu einem Raub. Ein 17-Jähriger hielt sich in Begleitung eines Freundes an der Einmündung Kasinostraße zur Herzogstraße auf. Dort wurde er von einem jungen Mann, der sich in Begleitung weiterer Personen befand angesprochen. Unvermittelt riss dieser ihm die Halskette ab und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. In der Folge forderte er weitere Wertgegenstände von dem 17-Jährigen. Dem Geschädigten und seinem Freund gelang in der Folge die Flucht. Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen.

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