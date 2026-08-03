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Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in der Elberfelder Innenstadt

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (02.08.2026, 03:00 Uhr) kam es in
der Innenstadt von Elberfeld zu einem Raub.

Ein 17-Jähriger hielt sich in Begleitung eines Freundes an der 
Einmündung Kasinostraße zur Herzogstraße auf. Dort wurde er von einem
jungen Mann, der sich in Begleitung weiterer Personen befand 
angesprochen. Unvermittelt riss dieser ihm die Halskette ab und 
schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. In der Folge forderte er 
weitere Wertgegenstände von dem 17-Jährigen. 

Dem Geschädigten und seinem Freund gelang in der Folge die Flucht.

Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung eines 
Tatverdächtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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