Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Raub

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag (01.08.2026, 16:50 Uhr) rissen zwei bislang unbekannte Täter einer 82-Jährigen eine Goldkette vom Hals. Die Geschädigte stieg aus einem Bus an der Posener Straße und ging über die Schönebecker Straße in Richtung Liebigstraße. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann nach dem Weg gefragt. Nach Beantwortung der Frage ging der Täter hinter der Frau her. Kurz nachdem sie die Liebigstraße erreichte, bemerkte sie als der Mann einen anderen Täter heranwinkte. In der Folge wurde das Opfer von hinten geschubst und ihr dabei die Goldkette vom Hals gerissen. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden unbekannten Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Schützenstraße. Einer ist circa 170 cm groß, hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Vom anderen Täter liegt keine konkrete Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Männern machen können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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