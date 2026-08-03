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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Raub

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag (01.08.2026, 16:50 Uhr) rissen zwei bislang 
unbekannte Täter einer 82-Jährigen eine Goldkette vom Hals. 

Die Geschädigte stieg aus einem Bus an der Posener Straße und ging 
über die Schönebecker Straße in Richtung Liebigstraße. Dabei wurde 
sie von einem unbekannten Mann nach dem Weg gefragt. Nach 
Beantwortung der Frage ging der Täter hinter der Frau her. Kurz 
nachdem sie die Liebigstraße erreichte, bemerkte sie als der Mann 
einen anderen Täter heranwinkte. In der Folge wurde das Opfer von 
hinten geschubst und ihr dabei die Goldkette vom Hals gerissen. Die 
Frau stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die beiden unbekannten Täter flüchteten zu Fuß in Richtung 
Schützenstraße. Einer ist circa 170 cm groß, hat schwarze Haare und 
trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Vom anderen Täter liegt keine 
konkrete Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Männern machen können, sich bei
der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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