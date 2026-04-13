PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Angriff in Kleingartenanlage

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12.04.2026, 02:50 Uhr) griffen Unbekannte 
einen 23-Jährigen in seinem Kleingarten an und fügten ihm 
Verletzungen zu.  

Der 23-Jährige befand sich in seiner Parzelle in der 
Kleingartenanlage am Westerbusch, als er darauf aufmerksam wurde, 
dass Unbekannte Müll auf sein Grundstück warfen. Als der Geschädigte 
die Männer ansprach und sie aufforderte dies zu unterlassen, griffen 
sie ihn unvermittelt an und schlugen ihn. Der Geschädigte ging zu 
Boden, wo die Angreifer weiter auf ihr Opfer einwirkten. 

Ein unbeteiligter Zeuge, der sich ebenfalls in seiner Gartenparzelle 
aufhielt, wurde auf den Streit aufmerksam, eilte dem Opfer zu Hilfe 
und verständigte den Notruf. 

Der 23-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen und wurde vor Ort 
medizinisch versorgt. 

Bei den Unbekannten handelt es sich um Männer mit einem südländischen
Erscheinungsbild. Sie sprachen mit Akzent. 
Der Haupttäter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, von schmaler Statur 
und hat schwarze kurze Haare. 
Die anderen Gewalttäter haben dunkle Haare und trugen einen Bart. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat - insbesondere zu der
Gruppe Männer - machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 
zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 10:58

    POL-W: SG Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Am 11.04.2026, gegen 13:35 Uhr, kam es im Bereich der Hasselstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec auf einem Waldweg, der in Richtung Hasselstraße führt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann an dem Übergang und der dazugehörigen Kante zwischen Waldweg und gepflastertem Weg. Rettungskräfte brachten den Pedelec-Fahrer zur ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 10:55

    POL-W: W Größerer Polizeieinsatz in Vohwinkel - Drei Verletzte

    Wuppertal (ots) - Gestern in den frühen Morgenstunden (12.04.2026, 01:10 Uhr) kam es in einer Kleingartensiedlung in Vohwinkel zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Im Zuge einer privaten Feier unweit der Bahnstraße erschienen drei bislang unbekannte Männer und schlugen auf einen 18-Jährigen und zwei 17-jährige Jugendliche ein. Ob dabei Waffen zum Einsatz kamen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren