Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Angriff in Kleingartenanlage

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12.04.2026, 02:50 Uhr) griffen Unbekannte einen 23-Jährigen in seinem Kleingarten an und fügten ihm Verletzungen zu. Der 23-Jährige befand sich in seiner Parzelle in der Kleingartenanlage am Westerbusch, als er darauf aufmerksam wurde, dass Unbekannte Müll auf sein Grundstück warfen. Als der Geschädigte die Männer ansprach und sie aufforderte dies zu unterlassen, griffen sie ihn unvermittelt an und schlugen ihn. Der Geschädigte ging zu Boden, wo die Angreifer weiter auf ihr Opfer einwirkten. Ein unbeteiligter Zeuge, der sich ebenfalls in seiner Gartenparzelle aufhielt, wurde auf den Streit aufmerksam, eilte dem Opfer zu Hilfe und verständigte den Notruf. Der 23-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Bei den Unbekannten handelt es sich um Männer mit einem südländischen Erscheinungsbild. Sie sprachen mit Akzent. Der Haupttäter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, von schmaler Statur und hat schwarze kurze Haare. Die anderen Gewalttäter haben dunkle Haare und trugen einen Bart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat - insbesondere zu der Gruppe Männer - machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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