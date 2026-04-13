Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 11.04.2026, gegen 13:35 Uhr, kam es im Bereich der Hasselstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec auf einem Waldweg, der in Richtung Hasselstraße führt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann an dem Übergang und der dazugehörigen Kante zwischen Waldweg und gepflastertem Weg. Rettungskräfte brachten den Pedelec-Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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