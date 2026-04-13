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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 11.04.2026, gegen 13:35 Uhr, kam es im Bereich der Hasselstraße zu
einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad.

Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec auf einem Waldweg, der 
in Richtung Hasselstraße führt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte
der Mann an dem Übergang und der dazugehörigen Kante zwischen Waldweg
und gepflastertem Weg.

Rettungskräfte brachten den Pedelec-Fahrer zur stationären Behandlung
in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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