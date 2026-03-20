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Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind verunfallt mit Elektroscooter

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (19.03.2026, 16:50 Uhr) stürzte ein 13-Jähriger 
mit einem Elektroroller.

Nach ersten Erkenntnissen war der Junge mit einem Leihroller auf dem 
Gehweg an der Winchenbachstraße unterwegs. Als er einem Baum auswich 
und auf die Fahrbahn wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 
Toyota eines 55-Jährigen.

Dabei erlitt der 13-Jährige eine leichte Verletzung.

Er wurde in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

   - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

   - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
     halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

   - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann 
     so Ihr Leben retten.

   - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
     Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 
     Jahre alt sein.

   - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen 
     über eine Betriebserlaubnis verfügen.

   - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
     Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

   - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg 
     benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn
     fahren.

   - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
     Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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