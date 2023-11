Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (08.11.2023) kam es am Nachmittag gegen 17:15 Uhr auf der Schweriner Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Eine 85-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Golf auf der Schweriner Straße, als es zum Zusammenstoß mit ihrer 85-jährigen Beifahrerin kam. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg die Mitfahrerin aus dem Auto ihrer Freundin und kam dann selbstständig zu Fall. Als die Autofahrerin ihre Fahrt fortsetzte, überrollte sie mutmaßlich die am Boden liegende Frau. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und hinderte die Autofahrerin an der Weiterfahrt. Die 85-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

