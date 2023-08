Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auto verkratzt + E-Bike-Diebstahl scheitert-Hoher Schaden + Diebstahl aus Auto + Unfall mit über 2,5 Promille + Scooterfahrer unter Verdacht + Nach Festnahmen-Besitzer sichergestellter Räder gesucht

Ebsdorf/Leidenhofen - Schwarzes Auto verkratzt

Mögliche Tatorte der Sachbeschädigung an dem schwarzen VW Touran sind die Hauptstraße 16 in Ebsdorf und die Straße Am Schulgarten in Leidenhofen. Das Auto stand zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag, 29. August nur an diesen beiden Orten und wurde dort auf der Beifahrerseite mutwillig verkratzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer hat an einem der genannten möglichen Tatorte Personen an dem Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - E-Bike-Diebstahl scheitert an Sicherung - Hoher Schaden

In der Bismarckstraße scheiterte der Versuch, ein E-Bike zu stehlen. Durch die Hebelversuche entstand an dem 3000 Euro teuren Rad mutmaßlich ein Totalschaden.

Das Pedelec stand zusammen mit einem Fahrrad ohne Elektroantrieb im Vorgarten des Anwesens. Der Täter versuchte mit brachialer Gewalt das Bügel- und das zweite Faltschloss von dem massiven, einbetonierten Stahlbügel abzuhebeln und beschädigte dabei das Schloss und das Fahrrad an mehreren Stellen, an einer Stelle wohl so stark, dass hier vermutlich ein Rahmenbruch entstand. Wer hat zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Sonntag und 08.30 Uhr am Montag, 28. August, in der Bismarckstraße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schönstadt - Diebstahl aus Auto

Zwischen 20 Uhr am Montag und 05.30 Uhr am folgenden Dienstag, 29. August, stahl ein Dieb aus einem vor dem Anwesen Hebertsbach 17 abgestellten weißen VW Golf Kombi alles was er fand. Derzeit steht nicht fest, wie der Täter ins Auto gelangte. Es fehlen ein Mobiltelefon, ein Laptop und ein Ruxcksack mit mehreren persönlichen Gegenständen. Wer hart am Abend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Unfall mit über 2,5 Promille

Der Alkotest der mutmaßlichen Fahrerin des verunfallten Autos zeigte 2,59 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. An dem nach dem Unfall nicht mehr fahrfähigen Auto entstand ein erheblicher Frontschaden. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr mutmaßlich die später angetroffene Frau mit dem blauen Auto vom Markt her über die Straße Unterm Groth Richtung Gänseburg. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem Stahlbügel. Die Fahrerin verließ den Pkw und den Unfallort. Die Polizei stellte die Dame noch in unmittelbarer Nähe. Die Frau war unverletzt.

Neustadt - Scooterfahrer unter Verdacht

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Elektrorollers steht unter dem Verdacht, den Scooter unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel gefahren zu haben. Ein Alkotest hatte bei der Kontrolle in der Marktstraße am Freitag, 25. August, um 20.36 Uhr, einen Wert von 0,39 Promille angezeigt. Den Drogentest lehnte der Mann ab, sodass man diesen Verdacht vor Ort nicht ausräumen konnte. Das führte dann zur Unterbindung der Weiterfahrt und zur notwendigen Blutprobe.

Marburg - Nach Festnahme von Fahrraddieben - Polizei sucht Besitzer sichergestellter Räder (Bezug zur Presseinformation vom 21. August)

Die Ermittlungen nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Fahrraddieben im Alter von 32 und 34 am Freitag, 18. August, dauern nach wie vor an. Die Polizei konnte zwei der vier sichergestellten Fahrräder zuordnen und sucht nach den Eigentümern der beiden anderen Räder. Nur die Besitzer dieser beiden Räder können darüber aufklären, ob es sich auch bei diesen Fahrrädern, wie vermutet, um Diebesgut handelt.

Bei den Rädern ohne bekannte Herkunft und Eigentümer handelt es sich um ein etwa 10 Jahre altes blaues Wheeler Mountainbike und um ein ca. fünf Jahre altes dunkelblaues Velo de Ville Herrenrad. Wer vermisst ein solches Fahrrad? Wer kennt jemanden, der ein solches Rad mal gefahren hat?

Darüber hinaus suchen die Ermittler noch den Besitzer eines weiteren aufgetauchten Fahrrades, von dem nicht klar ist, ob es sich um eine Fundsache oder um Diebesgut handelt. Hier handelt es sich um ein Rennrad der Marke Cube, Modell Attain Pro. Das schwarze Rennrad mit auffälligem gelben Schriftzug des Herstellers tauchte am 12. August in der Oberstadt in Marburg auf. Eine Diebstahlsanzeige dazu liegt bis heute nicht vor. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

