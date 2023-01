Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem Einfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Rietberg - (AG) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Samstagabend (07.01.23, 20.03 Uhr) durch Bewohner zu dem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Stukenfeld in Rietberg-Mastholte gerufen. Eine Bewohnerin hatte aus der Küche einen lauten Knall gehört und schaute nach der Ursache des Geräusches. Die eingeschaltete Spülmaschine qualmte und fing nach dem Öffnen der Klappe sofort Feuer. Da eigene Löschversuche fehlschlugen, bei denen sich der 48-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzte, wurde die Feuerwehr informiert, während die Bewohner das Wohnhaus verließen. Da die eingetroffene Feuerwehr kein Löschwasser einsetzen musste, sondern die Flammen mit Decken löschen konnte, entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell