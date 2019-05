Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ein schwer Verletzter und zwei leicht Verletzte-Verkehrsunfall auf der Brühler Straße in Solingen

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Montag (06.05.2019), kam es auf der Brühler Straße, gegen 17:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27- und einem 22-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei beabsichtigte der 27-Jährige mit seinem VW-Passat von einem Grundstück auf die Brühler Straße einzufahren und übersah hierbei den 22-jährigen Mercedes-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der 27-Jährige, seine 24-jährige Beifahrerin, sowie der 22-Jährige trugen durch den Aufprall Verletzungen davon und wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Lediglich der 27-jährige Unfallbeteiligte blieb dort zur Beobachtung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsstörungen. (jk)

