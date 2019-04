Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dumm gelaufen - Polizei erwischt Fahrraddieb auf frischer Tat

Neuss (ots)

Am Montag (29.04.) haben Zivilbeamte einen 33-Jährigen beim Diebstahl eines Fahrrades in der Innenstadt beobachtet und vorläufig festgenommen.

Gegen 13.35 Uhr waren die Zivilpolizisten zu Fuß in der Neusser Innenstadt unterwegs. Der 33-Jährige fiel ihnen auf, da er sich für ein Fahrrad interessierte, das am Gymnasium abgestellt war. Als er sich vor den Augen der Beamten auf den Drahtesel setzte, griffen die Ordnungshüter nach wenigen Metern an der Krurstraße zu. Der vermeintliche Dieb gab sofort zu, dass es sich nicht um sein Bike handelt.

Das Fahrrad stellten die Beamten sicher und überließen es zwecks Eigentumssicherung dem Hausmeister des Gymnasiums. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Diebstahls ein.

